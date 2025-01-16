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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 января
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16 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда. «Баффало» — первая команда в истории североамериканской лиги, забившая гол, при этом не совершив ни броска за период. Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану Маклауду отправить шайбу в пустые ворота. Таким образом, гол был засчитан, а вот бросок в створ — нет, так как шайба сначала попала в штангу, а затем броска не произошло.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Клифтон, Маленстин) – 00:43     2:0 Козенс (Так) – 28:18     3:0 Маклауд (Цукер) – 39:56     3:1 Славин (Бёрнс, Котканиеми) – 43:45     3:2 Нечас (Гостисбер, Бёрнс) – 56:52     4:2 Маклауд (Томпсон, Цукер) – 59:36    

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. На самом старте третьего периода автором курьёзного гола стал российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Этот гол оказался победным в матче.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15     3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28     3:5 Макдэвид – 52:49    
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