НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 января

16 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда. «Баффало» — первая команда в истории североамериканской лиги, забившая гол, при этом не совершив ни броска за период. Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану Маклауду отправить шайбу в пустые ворота. Таким образом, гол был засчитан, а вот бросок в створ — нет, так как шайба сначала попала в штангу, а затем броска не произошло.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. На самом старте третьего периода автором курьёзного гола стал российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Этот гол оказался победным в матче.
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