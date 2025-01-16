Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic поставил Ивану Барбашёву высокую оценку за игру в текущем сезоне

The Athletic поставил Ивану Барбашёву высокую оценку за игру в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер поставил российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашёву оценку «пять» за игру в текущем сезоне. Форвард на днях покинул список травмированных, где он находился с середины декабря.

«Барбашёв продолжает идеально вписываться в звено Айкела. Его сочетание скорости и физических данных позволяет ему регулярно отбирать шайбы на форчеке. Его хоккейный интеллект позволяет ему находить бреши в защите для своих талантливых партнёров по звену, чтобы кормить их шайбой.

Барбашёв только что вернулся после 10-матчевого отсутствия из-за травмы, но по-прежнему занимает второе место в команде с 15 голами — и все, кроме одного, были забиты в равных составах. Его показатель 1,42 гола за 60 минут в равных составах близок к лучшему в лиге, наравне с Никитой Кучеровым», — цитирует журналиста The Athletic.

В текущем сезоне Барбашёв провёл 34 матча и набрал 30 (15+15) очков.

Материалы по теме
«Золотая эра хоккея». Четверо россиян — в топе лучших игроков XXI века из Северной Америки
«Золотая эра хоккея». Четверо россиян — в топе лучших игроков XXI века из Северной Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android