The Athletic поставил Ивану Барбашёву высокую оценку за игру в текущем сезоне

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер поставил российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашёву оценку «пять» за игру в текущем сезоне. Форвард на днях покинул список травмированных, где он находился с середины декабря.

«Барбашёв продолжает идеально вписываться в звено Айкела. Его сочетание скорости и физических данных позволяет ему регулярно отбирать шайбы на форчеке. Его хоккейный интеллект позволяет ему находить бреши в защите для своих талантливых партнёров по звену, чтобы кормить их шайбой.

Барбашёв только что вернулся после 10-матчевого отсутствия из-за травмы, но по-прежнему занимает второе место в команде с 15 голами — и все, кроме одного, были забиты в равных составах. Его показатель 1,42 гола за 60 минут в равных составах близок к лучшему в лиге, наравне с Никитой Кучеровым», — цитирует журналиста The Athletic.

В текущем сезоне Барбашёв провёл 34 матча и набрал 30 (15+15) очков.