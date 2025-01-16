«Амур» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 16 января, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет четвёртая заключительная встреча между командами в текущем сезоне. В матче двухдневной давности казанский клуб одержал победу со счётом 4:1.
Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 встреч, в которых записал на свой счёт 23 очка. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 58 очков после 43 сыгранных встреч.
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