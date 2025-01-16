Расписание матчей ВХЛ на 16 января 2025 года
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Сегодня, 16 января 2025 года, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Сокол
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Рубин» и «Торпедо-Горький», также набрав по 59 очков.
Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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