Расписание матчей ВХЛ на 16 января 2025 года

Сегодня, 16 января 2025 года, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ Olimpbet Чемпионат России ВХЛ 16 января 2025, четверг. 15:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ Olimpbet Чемпионат России ВХЛ 16 января 2025, четверг. 16:30 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ Olimpbet Чемпионат России ВХЛ 16 января 2025, четверг. 17:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ Olimpbet Чемпионат России ВХЛ 16 января 2025, четверг. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался ХК Норильск Норильск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Рубин» и «Торпедо-Горький», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.