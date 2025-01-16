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Ноблох оценил достижение Макдэвида, вышедшего на 2-е место по очкам в истории «Эдмонтона»

Ноблох оценил достижение Макдэвида, вышедшего на 2-е место по очкам в истории «Эдмонтона»
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил достижение Коннора Макдэвида, вышедшего на чистое второе место в истории «нефтяников» по очкам за клуб в НХЛ.

«Выдающееся достижение. Подняться в списке бомбардиров так быстро, как он это сделал, и в организации, в которой было так много великих игроков. Я уже видел так много выдающихся вещей от него. Он потрясающий игрок и отличный товарищ по команде. Я сказал, что больше не буду удивляться, просто потому, что он так часто удивляет вас за эти годы, но это хорошее достижение для него, и ребята очень гордятся им», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Коннор вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, превзойдя по этому показателю Яри Курри (1043). Клубный рекорд принадлежит лучшему снайперу и лучшему бомбардиру в истории североамериканской лиги легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1669).

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