Расписание матчей МХЛ на 16 января 2025 года
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Сегодня, 16 января, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», обыгравший в финальной серии сезона-2023/2024 ярославский «Локо» со счётом 4:1.
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