Расписание матчей МХЛ на 16 января 2025 года

Сегодня, 16 января, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 15:00 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Стальные Лисы Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», обыгравший в финальной серии сезона-2023/2024 ярославский «Локо» со счётом 4:1.