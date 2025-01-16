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The Athletic высоко оценил игру Самсонова и Дорофеева в составе «Вегаса»

The Athletic высоко оценил игру Самсонова и Дорофеева в составе «Вегаса»
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Журналист The Athletic Джесси Грейнджер поставил хорошие оценки российским игрокам «Вегас Голден Найтс» — вратарю Илье Самсонову и форварду Павлу Дорофееву.

«Илья Самсонов: B+.
Самсонов показывает эффективную игру за спиной основного вратаря Хилла. После неудачного сезона в „Торонто“ Самсонов преуспел в качестве второго вратаря с меньшей ответственностью. Его процент отражённых бросков 90,4% хорош, а в последнее время он был ещё лучше. Оба вратаря команды великолепны, с показателями среди лучших в лиге, в то время как защита пришла в форму.

Павел Дорофеев: B+.
Наконец-то став постоянным игроком НХЛ, Дорофеев сделал большие шаги в своём развитии в этом сезоне. Он лидирует в команде с 19 голами, восемь из которых были забиты в большинстве, несмотря на то что он играл в первом звене лишь изредка. Его хитрый кистевой бросок регулярно обыгрывает вратарей вчистую», — цитирует журналиста The Athletic.

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