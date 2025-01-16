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Назаров: в КХЛ все начинают нервничать по мере приближения плей-офф, напряжение возрастает

Назаров: в КХЛ все начинают нервничать по мере приближения плей-офф, напряжение возрастает
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Известный тренер Андрей Назаров отметил, что напряжение в матчах КХЛ нарастает по мере приближения плей-офф.

«Мы видим много перепалок в интернете, напряжение возрастает, а уровень КХЛ поднимается. Сейчас любой может обыграть любого, конкуренция очень высокая. Все начинают нервничать по мере приближения плей-офф, но болельщикам и букмекерам это только на руку. Интерес к каждой игре повышается, идёт постепенное развитие лиги и заполняемость трибун. Хорошо, когда нет безразличия и проходных матчей.

Мы все понимаем, что назревает многополярная встреча союза сильных, в рамках которой всегда кто-то выигрывает, а кто-то идёт на уступки. Для нас единственный ответ – только успех, которого мы обязательно добьёмся. Для этого нам нужно сплотиться и идти плечом друг к другу единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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