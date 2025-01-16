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Карбери — о возвращении Овечкина после травмы: в 39 лет это сложнее, чем представляют люди

Карбери — о возвращении Овечкина после травмы: в 39 лет это сложнее, чем представляют люди
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий Александр Овечкин ещё не набрал должную форму после перелома малоберцовой кости левой ноги. В последних пяти матчах россиянин четыре игры провёл без набранных очков.

«Он отлично проявил себя сразу после возвращения на лёд, но его восстановление продолжается. В разгар сезона это сделать гораздо сложнее, чем могут себе представить люди. Он пропустил месяц и вернулся в строй в 39 лет — это легче сказать, чем сделать. Постепенно он набирает нужную форму, это займёт некоторое время. Все в команде это понимают. Он хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, но в любом случае понадобится время», – цитирует Карбери RMNB.

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