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КХЛ объявила имена тренеров команд на Матче звёзд 2025 года

КХЛ объявила имена тренеров команд на Матче звёзд 2025 года
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила имена тренеров клубов, которые возглавят команды дивизионов на Матче звёзд 2025 года, который пройдёт в Новосибирске.

Главным тренером команды Дивизиона Боброва во второй раз станет Алексей Жамнов («Спартак»). Он ранее уже принимал участие в Матче звёзд — 2023.

Дивизион Тарасова возглавит Игорь Никитин («Локомотив»). Он принимал участие в Матчах звёзд в 2018, 2019 и 2020 годах.

Главным тренером команды Дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру («Трактор»).

Команду Дивизиона Чернышёва возглавит во второй раз Виктор Козлов («Салават Юлаев»), участвовавший в Матче звёзд в 2022 году.

Матч звёзд КХЛ в 2025 году пройдёт 8-9 февраля.

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