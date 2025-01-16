КХЛ объявила имена тренеров команд на Матче звёзд 2025 года

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила имена тренеров клубов, которые возглавят команды дивизионов на Матче звёзд 2025 года, который пройдёт в Новосибирске.

Главным тренером команды Дивизиона Боброва во второй раз станет Алексей Жамнов («Спартак»). Он ранее уже принимал участие в Матче звёзд — 2023.

Дивизион Тарасова возглавит Игорь Никитин («Локомотив»). Он принимал участие в Матчах звёзд в 2018, 2019 и 2020 годах.

Главным тренером команды Дивизиона Харламова впервые станет Бенуа Гру («Трактор»).

Команду Дивизиона Чернышёва возглавит во второй раз Виктор Козлов («Салават Юлаев»), участвовавший в Матче звёзд в 2022 году.

Матч звёзд КХЛ в 2025 году пройдёт 8-9 февраля.