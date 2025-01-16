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Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»

Владислав Третьяк получил награду «Отличник физической культуры и спорта»
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк получил от Министерства спорта страны почётную ведомственную награду «Отличник физической культуры и спорта». Об этом сообщила пресс-служба ФХР в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба ФХР

«Благодарен Министерству спорта за высокую оценку наших достижений в сфере развития отечественного хоккея. Перед нами всегда стоят большие задачи, продолжаем работать ради укрепления и прогресса системы российского спорта», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Нагрудный знак вручается за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

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