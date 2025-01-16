«Второй случай в моей практике». Врач «Сахалинских Акул» спас пассажирку на борту самолёта

Врач «Сахалинских Акул» Темирбек Халимбеков оказал помощь пассажирке во время перелёта из Москвы в Южно-Сахалинск 15 января. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Бортпроводники сделали объявление по самолёту, что пассажиру требуется помощь врача. Пассажирка была бледной, по первому осмотру визуально пульс не прощупывался. Симптомы, все признаки указывали на стенокардию. Уложили женщину, измерили давление — давление было пониженное. Купировал приступ, дал подышать кислородом, после чего давление поднялось, самочувствие пассажирки улучшилось.

Во время полёта женщина находилась под моим наблюдением. Затем у неё начался повторный приступ. Купировал нитроглицерином и до посадки самолёта также наблюдалось у меня. В аэропорту нас ожидала карета скорой помощи, где сделали ЭКГ, после чего подозрения инфаркта отменили. Женщина отправилась в больницу. Это уже второй случай в моей практике, когда приходилось оказывать помощь пассажирам самолёта», — сказал Халимбеков.