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«Сейчас не до жиру». Тренер «Витязя» — о победе в матче с «Сочи» после шести поражений

«Сейчас не до жиру». Тренер «Витязя» — о победе в матче с «Сочи» после шести поражений
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:1 ОТ). «Витязь» прервал неудачную серию из шести поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бучельников (Рой) – 07:29 (5x4)     1:1 Биттен (Яремчук) – 12:17 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан, Савчик) – 62:31 (3x3)    

«Я начну не с комментария. Я начну, наверное, с благодарности в адрес болельщиков, которые на протяжении этого долгого периода, тяжёлого для нашей команды, были с нами. И сегодня хоть и не заполнен дворец был, но это, наверное, были истинные болельщики. Истинные фанаты, которые переживают за команду. И мы им очень благодарны.

Что касается игры, понятно, что она сложилась тяжело для нас. Моментов создали предостаточно, чтобы решить исход матча в более ранний срок. Но соперник очень умело и самоотверженно играл: вратарь у соперника здорово держал в игре, большинства было много с нашей стороны – забили один гол, но могли больше. Тут, как говорится, сейчас не до жиру. Сошли мы с этого пути, да? Скользкого. Слава богу, оттолкнулись. Надеюсь, что дальше будем наращивать», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».

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