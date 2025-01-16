«Сейчас не до жиру». Тренер «Витязя» — о победе в матче с «Сочи» после шести поражений

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (2:1 ОТ). «Витязь» прервал неудачную серию из шести поражений.

«Я начну не с комментария. Я начну, наверное, с благодарности в адрес болельщиков, которые на протяжении этого долгого периода, тяжёлого для нашей команды, были с нами. И сегодня хоть и не заполнен дворец был, но это, наверное, были истинные болельщики. Истинные фанаты, которые переживают за команду. И мы им очень благодарны.

Что касается игры, понятно, что она сложилась тяжело для нас. Моментов создали предостаточно, чтобы решить исход матча в более ранний срок. Но соперник очень умело и самоотверженно играл: вратарь у соперника здорово держал в игре, большинства было много с нашей стороны – забили один гол, но могли больше. Тут, как говорится, сейчас не до жиру. Сошли мы с этого пути, да? Скользкого. Слава богу, оттолкнулись. Надеюсь, что дальше будем наращивать», — приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».