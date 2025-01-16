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Видео: драка Алалыкина и Пастухова в матче «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Видео: драка Алалыкина и Пастухова в матче «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
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Вчера, 15 января, в концовке третьего периода матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» состоялась драка Данила Алалыкина с Ильёй Пастуховым. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В составе «Салавата Юлаева» отличились Скотт Уилсон, Джош Ливо (трижды) и Александр Хмелевски.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 45 матчей. «Салават Юлаев» находится на второй строчке, заработав 60 очков за 44 игры. На первом месте располагается челябинский «Трактор» (63).

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