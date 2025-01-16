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Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» планирует продлить контракты с обоими вратарями команды

Инсайдер НХЛ: «Вашингтон» планирует продлить контракты с обоими вратарями команды
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Вашингтон» планирует продлить контракты с вратарской бригадой клуба и уже провёл предварительные переговоры с Чарли Линдгреном и Логаном Томпсоном. Однако в клубе опасаются, что подписание контракта с одним из голкиперов по ходу сезона может негативно сказаться на атмосфере в команде.

«Думаю, что руководство «Вашингтона» опасается негативного влияния на атмосферу в команде, в случае продления контракта с одним из вратарей прямо по ходу текущего сезона. Клуб продолжит переговоры с агентами обоих вратарей, но подходит к этому с осторожностью», – цитирует Лебрюна The Athletic.

В текущем сезоне Томпсон провёл 24 матча и одержал 19 побед с 92,1% отражённых бросков. Линдгрен одержал 10 побед в 21 матче с 90,1% отражённых бросков.

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