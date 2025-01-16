СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. КХЛ по обращению клубов приняла решение об изменении дат проведения следующих матчей:

— матч №607 СКА – «Витязь» с 6 февраля на 28 января 2025 года;

— матч №586 «Витязь» – СКА с 28 января на 6 февраля 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне команды уже дважды встречались между собой. Оба матча уверенно выиграли хоккеисты петербургского клуба.

На данный момент СКА провёл в сезоне 44 матча и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» сыграл 44 матча и расположился на 10-м месте в таблице Запада КХЛ.