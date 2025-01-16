СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами
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СКА и «Витязь» обменялись домашними матчами, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. КХЛ по обращению клубов приняла решение об изменении дат проведения следующих матчей:
— матч №607 СКА – «Витязь» с 6 февраля на 28 января 2025 года;
— матч №586 «Витязь» – СКА с 28 января на 6 февраля 2025 года.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне команды уже дважды встречались между собой. Оба матча уверенно выиграли хоккеисты петербургского клуба.
На данный момент СКА провёл в сезоне 44 матча и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» сыграл 44 матча и расположился на 10-м месте в таблице Запада КХЛ.
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