Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 16 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 16 января
Комментарии

Сегодня, 16 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 03:31 (3x3)     0:2 Олейников (Харькин) – 12:41 (3x3)     0:3 Олейников (Гончар) – 12:57 (3x3)     0:4 Варфоломеев (Шмелёв) – 16:06 (3x3)     0:5 Шмелёв (Олейников) – 16:27 (3x3)     0:6 Марченков (Харькин) – 17:28 (3x3)     1:6 Лукашевич (Ковгореня) – 18:48 (3x3)     2:6 Коробов (Слыш ) – 20:40 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 10:55 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Коробов (Ковгореня) – 12:49 (3x3)     2:0 Коробов – 16:42 (3x3)     3:0 Слыш (Ковгореня) – 19:25 (3x3)     3:1 Пушкарёв (Колесников) – 19:56 (3x3)     3:2 Данияр (Александров) – 20:40 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 6
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Горохов – 03:22 (3x3)     2:0 Илья Иванов (Орлов) – 07:16 (3x3)     3:0 Орлов – 12:03     3:1 Гончар (Марченков) – 12:25 (3x3)     3:2 Шмелёв (Варфоломеев) – 13:59 (3x3)     4:2 Дрожжин (Муравьёв) – 15:49 (3x3)     4:3 Полукаров (Марченков) – 16:59 (3x3)     4:4 Варфоломеев – 18:44     5:4 Илья Иванов (Шляхтов) – 20:35 (3x3)     5:5 Марченков – 20:59     5:6 Варфоломеев – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 13:05 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Муравьёв – 03:38 (3x3)     2:0 Шляхтов – 04:27 (3x3)     3:0 Горохов (Муравьёв) – 06:37 (3x3)     4:0 Чупин – 11:28     5:0 Чупин (Муравьёв) – 16:07 (3x3)     6:0 Муравьёв (Курбанов) – 16:28 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Материалы по теме
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android