Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 16 января
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Сегодня, 16 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 03:31 (3x3) 0:2 Олейников (Харькин) – 12:41 (3x3) 0:3 Олейников (Гончар) – 12:57 (3x3) 0:4 Варфоломеев (Шмелёв) – 16:06 (3x3) 0:5 Шмелёв (Олейников) – 16:27 (3x3) 0:6 Марченков (Харькин) – 17:28 (3x3) 1:6 Лукашевич (Ковгореня) – 18:48 (3x3) 2:6 Коробов (Слыш ) – 20:40 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 10:55 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Коробов (Ковгореня) – 12:49 (3x3) 2:0 Коробов – 16:42 (3x3) 3:0 Слыш (Ковгореня) – 19:25 (3x3) 3:1 Пушкарёв (Колесников) – 19:56 (3x3) 3:2 Данияр (Александров) – 20:40 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 6
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Горохов – 03:22 (3x3) 2:0 Илья Иванов (Орлов) – 07:16 (3x3) 3:0 Орлов – 12:03 3:1 Гончар (Марченков) – 12:25 (3x3) 3:2 Шмелёв (Варфоломеев) – 13:59 (3x3) 4:2 Дрожжин (Муравьёв) – 15:49 (3x3) 4:3 Полукаров (Марченков) – 16:59 (3x3) 4:4 Варфоломеев – 18:44 5:4 Илья Иванов (Шляхтов) – 20:35 (3x3) 5:5 Марченков – 20:59 5:6 Варфоломеев – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
16 января 2025, четверг. 13:05 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Муравьёв – 03:38 (3x3) 2:0 Шляхтов – 04:27 (3x3) 3:0 Горохов (Муравьёв) – 06:37 (3x3) 4:0 Чупин – 11:28 5:0 Чупин (Муравьёв) – 16:07 (3x3) 6:0 Муравьёв (Курбанов) – 16:28 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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