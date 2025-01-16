СКА — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Команды по разу одержали победы в прошедших двух матчах.
На данный момент СКА провёл в сезоне 44 матча и занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» в текущем сезоне провела 45 матчей и на данный момент расположилась на шестом месте в таблице Запада КХЛ.
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