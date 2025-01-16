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Гол Гальченюка на последних минутах принёс «Амуру» волевую победу над «Ак Барсом»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.

Уже к четвёртой минуте матча дублем отметился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Сергей Лапин до конца первого периода сократил отставание в счёте. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — за «Ак Барс» отличились Кирилл Семёнов и Артём Галимов, за «Амур» гол забил Иван Мищенко. «Амур» перевернул игру в третьем периоде, в начале которого дважды реализовал большинство — отличились Алекс Бродхёрст и Девин Броссо. Победу хозяевам за полторы минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Алекса Гальченюка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» взял реванш у «Ак Барса» за поражение в прошлом матче.