Дмитрий Яшкин стал автором самого быстрого дубля «Ак Барса» в КХЛ
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 03:17 (5x5) 0:2 Яшкин (Петан, Лямкин) – 03:49 (5x4) 1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин) – 08:53 (5x5) 1:3 Семёнов (Петан) – 23:30 (5x5) 2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий) – 25:16 (5x5) 2:4 Галимов (Лучевников) – 37:21 (5x5) 3:4 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 41:08 (5x3) 4:4 Броссо (Бродхёрст) – 42:18 (5x4) 5:4 Гальченюк (Слепец, Джурасик) – 58:43 (5x5)
Уже к четвёртой минуте матча дублем отметился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Оба гола нападающий уложил в 32 секунды. Таким образом, Яшкин стал автором самого быстрого дубля «Ак Барса» в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Артёму Лукоянову – 3 марта 2016 года он забил два гола за 37 секунд.
В текущем сезоне на счету Яшкина 44 матча, в которых нападающий набрал 34 очка — забил 22 гола и отдал 12 передач.
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