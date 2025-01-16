Дмитрий Яшкин стал автором самого быстрого дубля «Ак Барса» в КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ак Барсом». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 5:4.

Уже к четвёртой минуте матча дублем отметился капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Оба гола нападающий уложил в 32 секунды. Таким образом, Яшкин стал автором самого быстрого дубля «Ак Барса» в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Артёму Лукоянову – 3 марта 2016 года он забил два гола за 37 секунд.

В текущем сезоне на счету Яшкина 44 матча, в которых нападающий набрал 34 очка — забил 22 гола и отдал 12 передач.