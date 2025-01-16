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«Адмирал» вырвал победу у «Металлурга» и нанёс магнитогорцам первое поражение в 2025 году

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Металлургом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Уже на третьей минуте матча Иван Муранов вывел «Адмирал» вперёд. «Металлург» смог сравнять счёт в середине второго периода и через минуту впервые повёл в матче — отличились Никита Михайлис и Андрей Козлов. В концовке второго периода Даниил Гутик в большинстве сравнял счёт в матче. Победу дальневосточному клубу за три минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Егора Петухова. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Шейн Принс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» прервал свою девятиматчевую победную серию и впервые проиграл в 2025 календарном году.