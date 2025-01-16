Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски оштрафован как зачинщик драки

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.
В середине третьего периода нападающий «Нефтехимика» Кирилл Ураков провёл грубый силовой приём на форварде «Салавата Юлаева» Егоре Сучкове. За партнёра по команде вступился Александр Хмелевски и ввязался в драку с игроком нижнекамской команды. По итогам потасовки Хмелевски заработал 5+2+10 штрафных минут как зачинщик драки, а Ураков, помимо большого штрафа за драку, получил пятиминутное удаление за толчок на борт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 16 января 2025
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