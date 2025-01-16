Гатиятулин — о поражении от «Амура»: нахватали удалений и дали сопернику вернуться в игру

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Амура» (4:5), в котором казанский клуб вёл по ходу матча с преимуществом в две шайбы и пропустил победный гол за полторы минуты до конца третьего периода.
– Зрелищный матч, много заброшенных шайб. И при счёте 2:0, и при счёте 4:2 мы понимали, что при такой поддержке трибун соперник не бросит играть, поэтому мы продолжали работать и навязывать свой хоккей. Но увлеклись этим, нахватали удалений, которые соперник реализовал. Дали «Амуру» вернуться в игру, почувствовать уверенность. Игра была обоюдоострая, но мы свои моменты не реализовали, а соперник реализовал.
– Смена часовых поясов могла сказаться на третьем периоде?
– На Дальнем Востоке всегда своя специфика, важно держать концентрацию на протяжение всех 60 минут. А мы, видимо, в каком-то момент её потеряли, допустили ошибки и удаления, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 16 января 2025
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:36
-
14:24
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
13:15
-
13:05
-
12:46
-
12:19
-
12:08
-
11:31
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
07:28
-
07:24
-
06:43
-
06:33
-
06:15
-
06:02
-
05:47