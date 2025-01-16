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Гатиятулин — о поражении от «Амура»: нахватали удалений и дали сопернику вернуться в игру

Гатиятулин — о поражении от «Амура»: нахватали удалений и дали сопернику вернуться в игру
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Амура» (4:5), в котором казанский клуб вёл по ходу матча с преимуществом в две шайбы и пропустил победный гол за полторы минуты до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 03:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Петан, Лямкин) – 03:49 (5x4)     1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин) – 08:53 (5x5)     1:3 Семёнов (Петан) – 23:30 (5x5)     2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий) – 25:16 (5x5)     2:4 Галимов (Лучевников) – 37:21 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 41:08 (5x3)     4:4 Броссо (Бродхёрст) – 42:18 (5x4)     5:4 Гальченюк (Слепец, Джурасик) – 58:43 (5x5)    

– Зрелищный матч, много заброшенных шайб. И при счёте 2:0, и при счёте 4:2 мы понимали, что при такой поддержке трибун соперник не бросит играть, поэтому мы продолжали работать и навязывать свой хоккей. Но увлеклись этим, нахватали удалений, которые соперник реализовал. Дали «Амуру» вернуться в игру, почувствовать уверенность. Игра была обоюдоострая, но мы свои моменты не реализовали, а соперник реализовал.

– Смена часовых поясов могла сказаться на третьем периоде?
– На Дальнем Востоке всегда своя специфика, важно держать концентрацию на протяжение всех 60 минут. А мы, видимо, в каком-то момент её потеряли, допустили ошибки и удаления, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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