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Яшкин — о поражении «Ак Барса» от «Амура»: сами загнали себя в угол ошибками и удалениями

Яшкин — о поражении «Ак Барса» от «Амура»: сами загнали себя в угол ошибками и удалениями
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги игры с «Амуром» (4:5) и посетовал на удаления хоккеистов казанской команды, которые позволили сопернику перевернуть ход матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 03:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Петан, Лямкин) – 03:49 (5x4)     1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин) – 08:53 (5x5)     1:3 Семёнов (Петан) – 23:30 (5x5)     2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий) – 25:16 (5x5)     2:4 Галимов (Лучевников) – 37:21 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 41:08 (5x3)     4:4 Броссо (Бродхёрст) – 42:18 (5x4)     5:4 Гальченюк (Слепец, Джурасик) – 58:43 (5x5)    

– Хорошо начали игру, второй период провели неплохо, но затем сами загнали себя в угол ошибками и удалениями.

– Почему команде не удаётся поймать концентрацию в таких матчах?
– Когда даёшь сопернику возможность сыграть «5 на 3», то он чувствует шанс забить гол. «Амур» забил и на кураже вытащил игру.

– К чему следует готовиться во Владивостоке, чтобы не допустить тех же ошибок?
– Следует избежать удалений. «Адмирал» – более системная команда, с ней будет непросто, — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.

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