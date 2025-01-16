Яшкин — о поражении «Ак Барса» от «Амура»: сами загнали себя в угол ошибками и удалениями

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги игры с «Амуром» (4:5) и посетовал на удаления хоккеистов казанской команды, которые позволили сопернику перевернуть ход матча.

– Хорошо начали игру, второй период провели неплохо, но затем сами загнали себя в угол ошибками и удалениями.

– Почему команде не удаётся поймать концентрацию в таких матчах?

– Когда даёшь сопернику возможность сыграть «5 на 3», то он чувствует шанс забить гол. «Амур» забил и на кураже вытащил игру.

– К чему следует готовиться во Владивостоке, чтобы не допустить тех же ошибок?

– Следует избежать удалений. «Адмирал» – более системная команда, с ней будет непросто, — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.