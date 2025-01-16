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Тамбиев: за счёт характера и сумасшедшей самоотдачи смогли выиграть матч с «Металлургом»

Тамбиев: за счёт характера и сумасшедшей самоотдачи смогли выиграть матч с «Металлургом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:2), в котором победный гол владивостокская команда забила за три минуты до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Муранов (Основин) – 02:20 (5x5)     1:1 Михайлис (Юров, Канцеров) – 33:38 (5x4)     1:2 Козлов (Михайлис, Маклюков) – 34:29 (5x5)     2:2 Гутик (Шэн, Солянников) – 37:41 (5x4)     3:2 Петухов (Сошников, Шестаков) – 56:51 (5x5)     4:2 Принс (Родевальд) – 58:53 (en)    

«Сложный матч. Соперник очень быстрый и креативный, с хорошей организацией игры. За счёт характера и сумасшедшей самоотдачи мы смогли выиграть этот матч. И, конечно, при поддержке наших болельщиков. Мы разбирали «Металлург». Их защитники так доставляют шайбу, как не умеет этого делать ни одна другая команда КХЛ. Это их сильная сторона. Но мы достучались до игроков, они старались это выполнять на льду», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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