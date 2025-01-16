«Удача повернулась к нам другой частью тела». Разин назвал причины поражения от «Адмирала»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил поражение в матче с «Адмиралом» (2:4), посетовав на невезение и плохую реализацию голевых моментов.

«Жалко отпускать такие игры. Мы плохо начали, минут 10 соперник доминировал, потом мы выровняли игру. Второй и третий период играли лучше соперника. Имели много моментов, но не забили. Третий гол «привезли» сами себе, так бывает. В третьем периоде не хватило везения. Мастерства у нашей команды достаточно. В конце второго периода не забили в пустые ворота. У «Адмирала» во втором и третьем периодах не было длинных позиционных атак. Мы играли с шайбой, от этого заставляли соперника удаляться. Но не забили, это хоккей — так бывает. Мы хуже провели матч дома, но выиграли. А сегодня удача повернулась к нам другой частью тела», – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.