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«Удача повернулась к нам другой частью тела». Разин назвал причины поражения от «Адмирала»

«Удача повернулась к нам другой частью тела». Разин назвал причины поражения от «Адмирала»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил поражение в матче с «Адмиралом» (2:4), посетовав на невезение и плохую реализацию голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Муранов (Основин) – 02:20 (5x5)     1:1 Михайлис (Юров, Канцеров) – 33:38 (5x4)     1:2 Козлов (Михайлис, Маклюков) – 34:29 (5x5)     2:2 Гутик (Шэн, Солянников) – 37:41 (5x4)     3:2 Петухов (Сошников, Шестаков) – 56:51 (5x5)     4:2 Принс (Родевальд) – 58:53 (en)    

«Жалко отпускать такие игры. Мы плохо начали, минут 10 соперник доминировал, потом мы выровняли игру. Второй и третий период играли лучше соперника. Имели много моментов, но не забили. Третий гол «привезли» сами себе, так бывает. В третьем периоде не хватило везения. Мастерства у нашей команды достаточно. В конце второго периода не забили в пустые ворота. У «Адмирала» во втором и третьем периодах не было длинных позиционных атак. Мы играли с шайбой, от этого заставляли соперника удаляться. Но не забили, это хоккей — так бывает. Мы хуже провели матч дома, но выиграли. А сегодня удача повернулась к нам другой частью тела», – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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