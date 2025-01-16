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«В третьем периоде вышли играть, а не доигрывать». Костючёнок — о камбэке «Амура»

«В третьем периоде вышли играть, а не доигрывать». Костючёнок — о камбэке «Амура»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал волевую победу хабаровского клуба над «Ак Барсом» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 03:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Петан, Лямкин) – 03:49 (5x4)     1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин) – 08:53 (5x5)     1:3 Семёнов (Петан) – 23:30 (5x5)     2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий) – 25:16 (5x5)     2:4 Галимов (Лучевников) – 37:21 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 41:08 (5x3)     4:4 Броссо (Бродхёрст) – 42:18 (5x4)     5:4 Гальченюк (Слепец, Джурасик) – 58:43 (5x5)    

«Побеждать всегда приятно, хорошая игра. Да, был немного скомканный старт — быстрый гол, потом запрос, не угадали с положением «вне игры», там на тонкого было. Ничего, исправились, забили гол, но потом снова пропустили. В третьем периоде вышли играть, а не доигрывать, хотели сделать камбэк. Хорошее большинство, выступали до конца и за счёт этого победили», — приводит слова Костючёнка сайт КХЛ.

«Амур» перевернул игру в третьем периоде, в начале которого дважды реализовал большинство. Победу хозяевам за полторы минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Алекса Гальченюка.

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Гол Гальченюка на последних минутах принёс «Амуру» волевую победу над «Ак Барсом»
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