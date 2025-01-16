«В третьем периоде вышли играть, а не доигрывать». Костючёнок — о камбэке «Амура»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал волевую победу хабаровского клуба над «Ак Барсом» (5:4).

«Побеждать всегда приятно, хорошая игра. Да, был немного скомканный старт — быстрый гол, потом запрос, не угадали с положением «вне игры», там на тонкого было. Ничего, исправились, забили гол, но потом снова пропустили. В третьем периоде вышли играть, а не доигрывать, хотели сделать камбэк. Хорошее большинство, выступали до конца и за счёт этого победили», — приводит слова Костючёнка сайт КХЛ.

«Амур» перевернул игру в третьем периоде, в начале которого дважды реализовал большинство. Победу хозяевам за полторы минуты до конца третьего периода принёс точный бросок Алекса Гальченюка.