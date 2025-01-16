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Александр Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN

Александр Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN определил лучших хоккеистов половины сезона Национальной хоккейной лиги в различных категориях. В номинации «Величайшее достижение на льду» лучшим стал российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» решил не оттягивать неизбежное, превратив погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов (894) в полномасштабный рывок к финишной черте в этом сезоне. К среде Овечкин забил 873 гола за карьеру, забросив 20 шайб в 27 играх — беспрецедентный результат для 39-летнего игрока.

Если он продолжит в том же темпе, Овечкин может побить рекорд к концу марта, и это несмотря на то, что в текущем сезоне он пропустил время из-за травмы», — написал Вышински в статье.

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