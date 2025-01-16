Словацкий хоккеист «Северстали» выступил за возвращение сборной России

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка выступил за возвращение сборной России к международным соревнованиям.

«По качеству хоккея Россия должна играть на международном уровне — у неё всегда собирается хорошая команда, много отличных игроков из КХЛ и НХЛ, сборная всегда бьётся за первые три места. Решение не за мной, за другими людьми. Без России сборной Словакии немного проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но было бы интересно опять играть с российской командой. Не знаю, вернут ли россиян на международный уровень в 2025 году. Если бы решение принимали люди из Словакии, то это было бы одно, а тут выбирают люди из других стран.

У нас в Словакии большая поляризация, было бы интересно, если бы народу задали вопрос: возвращать сборную России на соревнования или нет. Я думаю, что очень многие люди сказали бы: «Да, надо вернуть». Кто-то бы сказал: «Нет, нельзя». Поляризация в обществе есть, мне тяжело говорить за целую страну», — приводит слова Лишки «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.