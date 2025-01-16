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Дмитрий Рябыкин назвал плюсы и минусы в игре «Авангарда» после прихода Ги Буше

Дмитрий Рябыкин назвал плюсы и минусы в игре «Авангарда» после прихода Ги Буше
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин рассказал об игре омского «Авангарда» после прихода канадского наставника Ги Буше.

— Рад, что у омской команды дела налаживаются. Она на двойном эмоциональном подъёме — новые тренеры, плюс новый костяк в атаке. Если учесть, что в Омске — крутые болельщики, которые тоже вырабатывают хоккейную энергию, то видим тройной эффект. Тут самый главный вопрос — надолго ли этого эффекта хватит? Вижу и позитивные, и негативные моменты.

— Что в позитиве?
— Команда начала играть в более агрессивный и современный хоккей, много прессинга, нет отката. Мы ставили такой хоккей ещё при Бобе Хартли, ведь сегодня уже не победишь за счёт оборонительной игры, которую мы видели осенью.

— Что в негативе?
— Игра в большинстве. Последний матч с «Куньлунем» насторожил. Увидел скромную игру при «5х4» и слабую — при «5х3», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

На данный момент «Авангард» после 44 матчей занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков.

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