Михайлов: непонятно, как Гру позвали на Матч звёзд КХЛ, он без году неделя в России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил приглашение главных тренеров Алексея Жамнова, Игоря Никитина, Бенуа Гру и Виктора Козлова на Матч звёзд КХЛ.

«Матч звёзд — это действительно в большей степени шоу, не соревнование, а развлечение для зрителей. Собираются лучшие по опросам болельщиков. Что касается тренерского состава, с выбором Жамнова, Никитина и Козлова соглашусь.

А вот что там делает Гру, непонятно. Человек без году неделя в КХЛ, а уже в Матче звёзд. Вместо него много кого можно было бы пригласить — Разина, Ларионова, Козырева. Возможно, выбор в пользу Гру связан с тем, что он иностранец, не знаю», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».