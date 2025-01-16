Александр Овечкин оценил игру вратарей «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру голкиперов столичного клуба Чарли Линдгрена, Логана Томпсона и Хантера Шепарда.

— На ваш взгляд, больше ли давления на Томпсона оказывается теперь, после травмы Линдгрена?

— Да я не думаю, что он чувствует какое-то давление. Они в принципе играли матч через матч. И Линдгрен хорошо стоял, и Эл Ти (прозвище Томпсона. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас такая ситуация, что у нас сломался Линдгрен, и получается, что Томпсон будет играть больше матчей. Но у нас два классных вратаря, поэтому я не думаю, что они чувствуют давление.

— На ваш взгляд, сможет ли в крайнем случае Хантер Шепард заменить Линдгрена на этом отрезке?

— Конечно! Тем более что у него был уже опыт игры в НХЛ в прошлом году, Хантер приезжал, выступал, несколько матчей провёл. Поэтому да, есть все предпосылки, — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.