Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин оценил игру вратарей «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Александр Овечкин оценил игру вратарей «Вашингтона» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру голкиперов столичного клуба Чарли Линдгрена, Логана Томпсона и Хантера Шепарда.

— На ваш взгляд, больше ли давления на Томпсона оказывается теперь, после травмы Линдгрена?
— Да я не думаю, что он чувствует какое-то давление. Они в принципе играли матч через матч. И Линдгрен хорошо стоял, и Эл Ти (прозвище Томпсона. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас такая ситуация, что у нас сломался Линдгрен, и получается, что Томпсон будет играть больше матчей. Но у нас два классных вратаря, поэтому я не думаю, что они чувствуют давление.

— На ваш взгляд, сможет ли в крайнем случае Хантер Шепард заменить Линдгрена на этом отрезке?
— Конечно! Тем более что у него был уже опыт игры в НХЛ в прошлом году, Хантер приезжал, выступал, несколько матчей провёл. Поэтому да, есть все предпосылки, — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

Материалы по теме
Александр Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду» от ESPN
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android