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Артюхин назвал два аспекта, которые помешали карьере Тони Деанджело в СКА

Артюхин назвал два аспекта, которые помешали карьере Тони Деанджело в СКА
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Бывший форвард СКА Евгений Артюхин не согласен с тем, что американский защитник Тони Деанджело не соответствовал уровню клуба с берегов Невы и назвал причины, почему игрок обороны покинул команду.

«Нет, это ни в коем случае не так! Таких защитников, как он в нашей лиге, просто нет! Очевидно, что карьеру Деанджело в КХЛ оборвали плохое поведение и непрофессиональное отношение к делу. Хоккеист любого уровня не имеет права на подобные вещи, которые несомненно сказываются на игре и результатах команды», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».

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