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«Торонто» поместил Джона Тавареса в список травмированных

«Торонто» поместил Джона Тавареса в список травмированных
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес получил повреждение на тренировке и был помещён клубом в список травмированных. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что форвард выбыл как минимум на неделю. Канадский клуб вызвал Фрейзера Минтена из Американской хоккейной лиги.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Таварес провёл 44 встречи, в которых забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

«Торонто» имеют серию поражений из трёх матчей. но продолжает лидировать в турнирной таблице Атлантического дивизиона, имея в активе 56 очков.

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