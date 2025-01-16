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НХЛ представила формы «Коламбуса» и «Детройта» для игры на открытом воздухе

НХЛ представила формы «Коламбуса» и «Детройта» для игры на открытом воздухе
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Национальная хоккейная лига представила формы «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз» для игры на открытом воздухе, которая состоится 2 марта в 2:00 мск на стадионе «Огайо Стэдиум». Арена вмещает более 102 тысяч зрителей и является домашним стадионом студенческой команды американского футбола.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форма «Блю Джекетс» отдаёт дань уважения богатой истории Огайо и Коламбуса. Дизайн черпает вдохновение из униформы, которую носила армия союза, а на майке есть несколько деталей в военном стиле.

Фото: КХЛ

Форма «Ред Уингз» прославляет всемирно известную автомобильную промышленность и хоккейную культуру Детройта. Дизайн включает в себя несколько элементов, вдохновлённых автомобилями.

Фото: НХЛ

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