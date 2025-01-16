НХЛ представила формы «Коламбуса» и «Детройта» для игры на открытом воздухе

Национальная хоккейная лига представила формы «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз» для игры на открытом воздухе, которая состоится 2 марта в 2:00 мск на стадионе «Огайо Стэдиум». Арена вмещает более 102 тысяч зрителей и является домашним стадионом студенческой команды американского футбола.
Форма «Блю Джекетс» отдаёт дань уважения богатой истории Огайо и Коламбуса. Дизайн черпает вдохновение из униформы, которую носила армия союза, а на майке есть несколько деталей в военном стиле.
Фото: КХЛ
Форма «Ред Уингз» прославляет всемирно известную автомобильную промышленность и хоккейную культуру Детройта. Дизайн включает в себя несколько элементов, вдохновлённых автомобилями.
Фото: НХЛ