НХЛ представила формы «Коламбуса» и «Детройта» для игры на открытом воздухе

Национальная хоккейная лига представила формы «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз» для игры на открытом воздухе, которая состоится 2 марта в 2:00 мск на стадионе «Огайо Стэдиум». Арена вмещает более 102 тысяч зрителей и является домашним стадионом студенческой команды американского футбола.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Форма «Блю Джекетс» отдаёт дань уважения богатой истории Огайо и Коламбуса. Дизайн черпает вдохновение из униформы, которую носила армия союза, а на майке есть несколько деталей в военном стиле.

Фото: КХЛ

Форма «Ред Уингз» прославляет всемирно известную автомобильную промышленность и хоккейную культуру Детройта. Дизайн включает в себя несколько элементов, вдохновлённых автомобилями.