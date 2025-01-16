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«Движемся в сторону НХЛ». Трёхкратный чемпион мира — о выборе тренеров на Матч звёзд КХЛ

«Движемся в сторону НХЛ». Трёхкратный чемпион мира — о выборе тренеров на Матч звёзд КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал выбор тренеров на Матч звёзд КХЛ. Напомним, Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Бенуа Гру и Виктор Козлов возглавят команды дивизионов на Матче звёзд.

«Выбор понятный, команды этих тренеров находятся в лидирующей группе. Наверное, это и было основным фактором выбора, мы не знаем точно. Жамнов уже не первый раз участвует, Никитин тоже, Гру и Козлов дебютируют. Всё правильно. Конечно, Матч звёзд — это больше для зрителей, но и соревновательный аспект нужен. Думаю, мы постепенно движемся в сторону НХЛ и их аналогичного мероприятия. Хорошо, что меняются форматы, это повышает интерес», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

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