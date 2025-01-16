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Рябыкин — о Деанджело: к нам часто приезжают легионеры, для которых главное — очки

Рябыкин — о Деанджело: к нам часто приезжают легионеры, для которых главное — очки
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход американского защитника Тони Деанджело из СКА.

— Деанджело понравился в первых матчах. Лёгкое катание, всегда поднятая голова, интересное чтение игры. Возможно, была какая-то переоценка своих сил и, наоборот, недооценка лиги. Пошли ошибки в обороне, много рискованной игры, позиционные завалы. Плюс на СКА в лиге у всех особый настрой, и к этому тоже нужно быть готовым.

— Как объяснить природу постоянных «минусов» Деанджело в последних матчах?
— К нам нередко приезжают легионеры, для которых главное — набранные очки. Потом эти очки трансформируются в новые суммы контрактов. А на «плюс-минус» эти ребята особого внимания не обращают, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

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