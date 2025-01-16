«Хоккей Ларионова — не для плей-офф и завоевания титулов». Артюхин — об игре «Торпедо»

Бывший форвард клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Что касается «Торпедо», то, к сожалению, при всей симпатии к личности и игровой концепции Игоря Николаевича Ларионова, следует признать, что яркий, атакующий хоккей, основанный на игре по «чистым» шайбам с фактическим отсутствием силовых приёмов, абсолютно не для плей-офф и завоевания больших титулов. В кубковых баталиях без характера и силовой борьбы никак нельзя. Хоккей там становится абсолютно другим, нежели в регулярном чемпионате. Так что не удивляйтесь! Тем не менее нижегородцы, несомненно, остаются претендентами на выход в плей-офф», — цитирует Артюхина «Спорт день за днем».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 44 матча, в которых набрало 46 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.