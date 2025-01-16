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Гол СКА отменили после блокировки вратаря «Северстали» со стороны Ивана Демидова

Гол СКА отменили после блокировки вратаря «Северстали» со стороны Ивана Демидова
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
2 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     2:1    

В начале первой двадцатиминутки хозяева льда открыли счёт во встрече, однако тренерский штаб череповецкого клуба взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда СКА Ивана Демидова. Судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот «Северстали».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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