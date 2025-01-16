«Северсталь» забила СКА в меньшинстве после ошибки армейского клуба у своих ворот

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте стартового игрового отрезка Давид Думбадзе с передачи Тимофея Давыдова открыл счёт во встрече. «Северсталь» забила СКА в меньшинстве после того, как защитник армейского клуба Александр Никишин и голкипер Павел Мойсевич не разобрались у своих ворот.

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