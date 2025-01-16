«Торпедо» в конце игры вырвало победу у «Лады», Бобби Линч оформил дубль

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передач Вячеслава Войнова и Кирилла Воронина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Данил Юртайкин с передач Никиты Михайлова и Александра Севостьянова восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передач Никиты Михайлова и Данила Юртайкина вывел «Ладу» вперёд.
На пятой минуте третьего периода Бобби Линч с передач Михаила Абрамова и Ильи Чефанова сделал счёт 2:2. В конце встречи Бобби Линч принёс гостям победу, оформив дубль.
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