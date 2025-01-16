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Лада — Торпедо, результат матча 16 января 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» в конце игры вырвало победу у «Лады», Бобби Линч оформил дубль
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Войнов, Воронин) – 06:18 (5x5)     1:1 Юртайкин (Михайлов, Севостьянов) – 12:38 (5x5)     2:1 Сёмин (Михайлов, Юртайкин) – 21:37 (5x5)     2:2 Линч (Абрамов, Чефанов) – 44:15 (5x4)     2:3 Линч (Тертышный, Чефанов) – 57:10 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На седьмой минуте первого периода Василий Атанасов с передач Вячеслава Войнова и Кирилла Воронина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Данил Юртайкин с передач Никиты Михайлова и Александра Севостьянова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Сёмин с передач Никиты Михайлова и Данила Юртайкина вывел «Ладу» вперёд.

На пятой минуте третьего периода Бобби Линч с передач Михаила Абрамова и Ильи Чефанова сделал счёт 2:2. В конце встречи Бобби Линч принёс гостям победу, оформив дубль.

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