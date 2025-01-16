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Судьи отменили две шайбы СКА в первом периоде встречи с «Северсталью»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арбитры встречи отменили две шайбы армейского клуба в первом периоде.

В начале первой двадцатиминутки хозяева льда открыли счёт во встрече, однако тренерский штаб череповецкого клуба взял запрос на блокировку вратаря со стороны форварда СКА Ивана Демидова. Судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот «Северстали».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 15-й минуте Валентин Зыков забросил вторую шайбу СКА в игре, однако вновь тренерский штаб череповецкого клуба взял запрос на блокировку вратаря, и судьи отменили второй гол армейцев в первом периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.