«Северсталь» отправила в ворота СКА две шайбы за 10 секунд
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5) 1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5) 1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5) 1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5) 1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5) 1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5) 1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5) 2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)
На последней минуте первого периода Николай Чебыкин с передач Руслана Абросимова и Янни Калдиса вывел «Северсталь» вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Спустя 10 секунд Данил Аймурзин с передач Кирилла Пилипенко и Марка Барберио сделал счёт 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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