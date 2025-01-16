«Северсталь» отправила в ворота СКА две шайбы за 10 секунд

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На последней минуте первого периода Николай Чебыкин с передач Руслана Абросимова и Янни Калдиса вывел «Северсталь» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Спустя 10 секунд Данил Аймурзин с передач Кирилла Пилипенко и Марка Барберио сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.