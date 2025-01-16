Победная шайба «Торпедо» влетела в ворота «Лады» от лица защитника тольяттинского клуба
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Войнов, Воронин) – 06:18 (5x5) 1:1 Юртайкин (Михайлов, Севостьянов) – 12:38 (5x5) 2:1 Сёмин (Михайлов, Юртайкин) – 21:37 (5x5) 2:2 Линч (Абрамов, Чефанов) – 44:15 (5x4) 2:3 Линч (Тертышный, Чефанов) – 57:10 (5x5)
Победная шайба «Торпедо» влетела в ворота «Лады» от лица защитника тольяттинского клуба Евгения Калабушкина после прострела у ворот хозяев. Гол записали на форварда нижегородского клуба Бобби Линча, который оформил дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 45 матчей, в которых набрало 48 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.
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