Победная шайба «Торпедо» влетела в ворота «Лады» от лица защитника тольяттинского клуба

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Победная шайба «Торпедо» влетела в ворота «Лады» от лица защитника тольяттинского клуба Евгения Калабушкина после прострела у ворот хозяев. Гол записали на форварда нижегородского клуба Бобби Линча, который оформил дубль.

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«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 45 матчей, в которых набрало 48 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.