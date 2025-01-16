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Леонид Вайсфельд ответил, изменится ли игра СКА после ухода защитника Тони Деанжело

Леонид Вайсфельд ответил, изменится ли игра СКА после ухода защитника Тони Деанжело
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Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался про уход американского защитника Тони Деанжело из СКА.

«Если клуб говорит, что Деанжело ушёл по семейным обстоятельствам, у нас нет причин не доверять. Он такой игрок, который должен быть «первым парнем на деревне». А в СКА это в принципе невозможно — там ни один хоккеист не обладает таким статусом.

Если уж Деанжело приехал в КХЛ, надо было искать команду, где под него выстраивали бы игру. Не думаю, что кардинально для СКА с его уходом что-то изменится. Разве что будут меньше забивать и меньше пропускать», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».

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