Результаты матчей ВХЛ 16 января

Сегодня, 16 января 2025 года, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.