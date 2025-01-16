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Результаты матчей ВХЛ 16 января

Результаты матчей ВХЛ 16 января
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Сегодня, 16 января 2025 года, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
3 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Ильин) – 08:11 (4x5)     1:1 Сорокин (Ремов, Сато) – 08:38 (5x5)     2:1 Бугаев (Ремов) – 11:28 (5x5)     2:2 Орлович-Грудков (Виноградов, Александров) – 21:14 (5x5)     3:2 Тютчев (Шумилов) – 23:39 (5x5)     3:3 Виноградов (Ильин, Орлович-Грудков) – 46:02 (5x5)     3:4 Александров (Виноградов) – 49:31 (5x5)    
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
3 : 4
ОТ
ХК Тамбов
Тамбов
0:1 Аксёнов (Грымзин, Ибатуллин) – 26:46 (5x4)     1:1 Гордин (Валитов, Луховской) – 31:38 (5x5)     2:1 Лоза (Миллер, Филяев) – 33:53 (5x5)     2:2 Кузнецов (Ибатуллин, Денисевич) – 34:12 (5x5)     2:3 Косолапов (Ибатуллин, Грымзин) – 35:57 (5x4)     3:3 Овчинников (Гордин) – 51:38 (5x5)     3:4 Ибатуллин (Протапович, Перескоков) – 63:07 (3x3)    
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
4 : 1
Сокол
Красноярск
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
2 : 4
ХК Норильск
Норильск
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
16 января 2025, четверг. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
2 : 3
Рубин
Тюмень

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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