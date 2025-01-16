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Ротенберг заменил вратаря СКА после пяти пропущенных шайб от «Северстали»

Ротенберг заменил вратаря СКА после пяти пропущенных шайб от «Северстали»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)    

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря после пятой пропущенной шайбы от череповецкого клуба в середине второй двадцатиминутки. Вместо Павла Мойсевича в игру вступил Егор Заврагин. Автором пятой шайбы «Северстали» стал Михаил Ильин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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