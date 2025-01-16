Ротенберг заменил вратаря СКА после пяти пропущенных шайб от «Северстали»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря после пятой пропущенной шайбы от череповецкого клуба в середине второй двадцатиминутки. Вместо Павла Мойсевича в игру вступил Егор Заврагин. Автором пятой шайбы «Северстали» стал Михаил Ильин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.