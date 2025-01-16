СКА после двух периодов крупно проигрывает «Северстали» со счётом 2:6
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». После второго периода счёт 6:2 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
3 : 6
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5) 1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5) 1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5) 1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5) 1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5) 1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5) 1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5) 2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4) 3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)
Во встрече армейский клуб пропустил по три шайбы в каждом из двух периодов. У «Северстали» отметились Давид Думбадзе (дважды), Николай Чебыкин, Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко и Михаил Ильин. В составе СКА шайбы в игре забросили нападающие Иван Демидов и Валентин Зыков.
Отметим, что в первом периоде судьи отменили два гола СКА из-за блокировки вратаря «Северстали».
Комментарии
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