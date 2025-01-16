СКА после двух периодов крупно проигрывает «Северстали» со счётом 2:6

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Северсталью». После второго периода счёт 6:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во встрече армейский клуб пропустил по три шайбы в каждом из двух периодов. У «Северстали» отметились Давид Думбадзе (дважды), Николай Чебыкин, Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко и Михаил Ильин. В составе СКА шайбы в игре забросили нападающие Иван Демидов и Валентин Зыков.

Отметим, что в первом периоде судьи отменили два гола СКА из-за блокировки вратаря «Северстали».