Результаты матчей МХЛ 16 января

Сегодня, 15 января, прошёл три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч Молодёжной хоккейной лиги.

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».