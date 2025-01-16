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Результаты матчей МХЛ 16 января

Результаты матчей МХЛ 16 января
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Сегодня, 15 января, прошёл три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч Молодёжной хоккейной лиги.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
3 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Гросс – 00:24 (5x5)     1:1 Сысоев (Мухотьянов, Куричев) – 01:19 (5x5)     1:2 Фёдоров (Долгих, Нечаев) – 06:15 (5x5)     2:2 Кажибеков (Шипилин) – 41:59 (5x5)     3:2 Корчагин (Нуржанов, Саркенов) – 54:12 (5x5)    
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
2 : 1
Б
Динамо-Шинник
Бобруйск
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Амурские Тигры
Хабаровск

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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