Игорь Ларионов оценил волевую победу «Торпедо» над «Ладой» в Тольятти

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал гостевую победу над «Ладой» (3:2).

«Поздравляю нашу команду с волевой победой, соперников — с хорошей игрой. Благодарю болельщиков, которые сегодня поддерживали нашу команду, за то, что они с нами до конца. Атмосфера во время матча была приближённой к тому накалу, который обычно видишь в плей-офф.

Радует то, что хоккей в Тольятти жив, интересен людям, и местная команда здорово играет. Наших ребят — с важной победой, это небольшой шаг вперёд после тех поражений, которые у нас были. Горжусь тем, что ребята смогли найти в себе силы переломить ход матча и выиграть», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.