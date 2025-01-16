Игорь Ларионов оценил волевую победу «Торпедо» над «Ладой» в Тольятти
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал гостевую победу над «Ладой» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Войнов, Воронин) – 06:18 (5x5) 1:1 Юртайкин (Михайлов, Севостьянов) – 12:38 (5x5) 2:1 Сёмин (Михайлов, Юртайкин) – 21:37 (5x5) 2:2 Линч (Абрамов, Чефанов) – 44:15 (5x4) 2:3 Линч (Тертышный, Чефанов) – 57:10 (5x5)
«Поздравляю нашу команду с волевой победой, соперников — с хорошей игрой. Благодарю болельщиков, которые сегодня поддерживали нашу команду, за то, что они с нами до конца. Атмосфера во время матча была приближённой к тому накалу, который обычно видишь в плей-офф.
Радует то, что хоккей в Тольятти жив, интересен людям, и местная команда здорово играет. Наших ребят — с важной победой, это небольшой шаг вперёд после тех поражений, которые у нас были. Горжусь тем, что ребята смогли найти в себе силы переломить ход матча и выиграть», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.
Комментарии
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